22日、中国地方と四国地方で「春一番」が吹きました。 中国地方と四国地方ともに、南よりの風が強く吹いたことで気温が高くなっています。 午後4時半までの岡山市の最大瞬間風速は8.1m、最高気温は21.1℃。高松市の最大瞬間風速は6.1ｍ、最高気温は20.1℃でした。 中国地方では2022年から2025年までは春一番の発表はなく、直近では2021年2月20日に発表しています。 四国地方では、2024年2月15日に発表しています。