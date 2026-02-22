一袋30〜50円。野菜売り場で値段を見るたび、「本当にこの値段で大丈夫？」と思いながらも、ついカゴに入れてしまうのがもやしです。ラーメンや鍋にも炒め物にも使える便利な食材で、かさ増しにも便利。けれど、そのもやしの“もと”になる種子が、ほぼすべて海外からの輸入に頼っていることは、あまり知られていないかもしれません。【写真】ヤサイマシマシにこっそり挑戦！？お家で作れる“二郎系”ラーメン工業組合もやし生産者