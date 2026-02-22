伝説のウィリスにHEMI V8エンジン搭載！ステランティスのジープブランドは2026年2月12日、米国市場において新たな限定車「ラングラー ウィリス392」を発表しました。ジープは現在、12ヶ月間で12台の特別モデルをリリースするTwelve 4 Twelveキャンペーンを展開しています。今回発表された「ラングラー ウィリス392」は、その第4弾となる限定モデルです。【画像】超カッコイイ！ これが「V8」搭載の新「本格“四駆”SUV」です！