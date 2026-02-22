Image: Hallelujah Inc この記事は2025年12月30日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。財布を選ぶときの基準を挙げるとして、コンパクトさ、収納力、使い勝手の3点ははずせない…という方には、整理整頓革財布「TIDY SLIM」が候補となりそうです。1万円札とほぼ変わらないほどのサイズ感ながら、自然と中身が整理できて取