地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」の放送席でも話題に【MLB】ドジャース 15ー2 エンゼルス（日本時間22日・テンピ）ドジャースの大谷翔平投手が21日（日本時間22日）、アリゾナ州テンピで行われたエンゼルスとのオープン戦で見せた“お茶目な姿”が話題を呼んでいる。あわや大惨事となりかねない痛烈な打球を間一髪で避けた後、打った同僚のキム・ヘソン内野手を「睨みつけている」姿に、地元放送局の実況も「『2度と