福岡管区気象台は22日午前11時1分、黄砂に関する福岡県気象情報第1号を発表した。福岡県では、22日夜のはじめ頃から23日明け方にかけて黄砂が飛来する見込み。［気象概況］福岡県では、22日夜のはじめ頃から23日明け方にかけて黄砂が飛来し、視程が10キロメートル未満となるでしょう。所によっては視程が5キロメートル未満となる見込み。［防災事項］屋外では、所により黄砂が付着するなどの影響が予想されます。視程が5キロ