◇オープン戦巨人―中日（2026年2月22日北谷）巨人のドラフト1位左腕・竹丸和幸投手（鷺宮製作所）が7回から4番手で登板して2回無安打無失点、3三振を奪う好投を見せた。最速149キロを計測した直球で2三振を奪い「真っすぐが凄く走っていたので良かった」と手応えを語った。実戦初登板となった11日の紅白戦は1回無安打無失点。前回15日の広島との練習試合でも2回無失点とここまで実戦では5回連続無失点中。開幕ローテ