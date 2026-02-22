元阪神タイガース・原口文仁氏が、22日に大阪市内で行われた「大阪マラソン2026」に出場し、フルマラソンを完走した。【写真】大阪マラソン2026…ネイビーズアフロも激走！読売テレビは、特別番組『Osaka Metro presents大阪マラソン2026〜感謝の想い伝えten.〜』（前11：40〜後1：05※関西ローカル）で、中谷しのぶアナウンサーとゲスト陣が「感謝」をテーマに、ランナーたちの熱気を届けた。番組ランナーを務めた原口氏