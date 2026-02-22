横浜市で開催中のエヴァのフェスイベントで新施設の説明をするハウステンボスの高村耕太郎社長＝22日午後（（C）カラー）長崎県佐世保市のハウステンボスは22日、人気アニメ「エヴァンゲリオン」をテーマにした屋内アトラクション「エヴァンゲリオン・ザ・ライド―8K―」を4月24日にオープンすると発表した。横浜市で開催中のエヴァのフェスイベントで高村耕太郎社長は「エヴァンゲリオンの世界観を新しい形で体験していただける