◇第43回フェブラリーS（2026年2月22日東京ダート1600メートル）26年のJRA・G1開幕戦でダートマイル王を決める「第43回フェブラリーS」が22日、東京競馬場で行われ、単勝3番人気に推されたウィルソンテソーロは2着だった。単勝2番人気のコスタノヴァが連覇を達成。3着には同レース牝馬初制覇を狙った1番人気のダブルハートボンドが入った。騎乗した川田は「とても素晴らしい状態で競馬場に連れてきてもらいました。レース