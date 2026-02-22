「オープン戦、日本ハム１−７広島」（２２日、エナジックスタジアム名護）広島が日本ハムとの戦線を制し、オープン戦２戦目で“今季初勝利”を挙げた。若鯉が躍動した。０−０の三回２死一、二塁から「４番・三塁」でスタメンの佐々木が左前適時打を放ち、先制に成功。１−１で迎えた四回には１死二、三塁で、ドラフト６位・西川が勝ち越しの中犠飛を放ち、リードを奪った。「１番・右翼」で出場したドラフト１位・平川は