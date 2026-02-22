ソフトバンク・今宮健太内野手が侍ジャパンとの練習試合（サンマリン）に、本職の遊撃を野村勇に譲り、二塁で先発出場した。１打数無安打１四球の２打席で交代。二塁の守備も無難にこなした。３４歳のベテランは試合途中に山川、柳田とともに約２０キロ離れたホークスのキャンプ地・生目の杜運動公園に移動。室内練習場に直行すると、「自分の中でやりたいことがあったので」とマシンを相手に黙々と打ち込みを行った。対外試合