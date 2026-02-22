◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」日本１３−３ソフトバンク（２２日・ひなたサンマリンスタジアム宮崎）侍ジャパンの森下翔太外野手が「５番・左翼」で先発出場し、３打数２安打４打点の活躍を見せた。１１点リードの５回２死二塁でソフトバンクの４番手・伊藤に対すると、カウント２―２から真ん中に入ったフォークを強振。快音を残した打球は雨空を切り裂き、左翼スタンドへと飛び込んだ。完璧な一発に、試合後の