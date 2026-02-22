モデルで女優のトリンドル玲奈（３４）が２２日、自身のインスタグラムを更新。第一子の出産を報告した。第一子の手を握る写真を投稿したトリンドルは「先日元気な赤ちゃんを出産し、母になりました」と報告。「愛おしいわが子に癒されながら、優しく頼もしい夫と共に育児に奮闘しております」とつづった。また、「妊娠中から支えてくださり、あたたかいコメントをくださったみなさまには感謝の気持ちでいっぱいです。本当に