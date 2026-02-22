欧州と手を携えて 政治は何も決められない─という状況は、当然のことながら好ましくない。第2次トランプ政権は発足から1年が経ち、世界秩序は様変わりしている。 2025年は、トランプ政権の高関税策に世界中が振り回されたが、経済面では何とか対処してきた。しかし、既存の国際秩序が崩壊し、国連は無力化している。 〝力の論理〟が横行し、80年余前の、第２次世界大戦前の帝国主義的振る舞いが幅を