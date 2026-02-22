なにわ男子の藤原丈一郎が２２日、大阪市内で行われた「大阪マラソン２０２６」を４時間５０分１４秒で完走した。両手を大きく広げ、満面の笑みでゴールゲートをくぐった藤原。周囲のランナーと会心の笑みでハイタッチを交わした。人生初のフルマラソン挑戦。５時間を切るタイムで４２・１９５キロを走りきった直後でも、「最高でした。無事に完走できて良かった」と、しっかりとした口調で語った。ゴール地点にはなにわ男子