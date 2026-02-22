リンクをコピーする

【J1百年構想リーグ WEST第3節】(サンガS)京都 2-0(前半1-0)福岡<得点者>[京]ラファエル・エリアス(32分)、マルコ・トゥーリオ(77分)<警告>[京]エンリケ・トレヴィザン(30分)、ジョアン・ペドロ(89分)、須貝英大(90分+8)[福]前嶋洋太(48分)、名古新太郎(61分)主審:清水勇人└京都が思いがけないゴール2連発で福岡に完封勝ち! 今季初の勝ち点3を獲得