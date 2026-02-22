【J1百年構想リーグ EAST第3節】(Ksスタ)水戸 1-1(PK5-3)千葉<得点者>[水]鳥海芳樹(23分)[千]津久井匠海(31分)<退場>[水]鳥海芳樹(76分)<警告>[水]鳥海芳樹2(40分、76分)、西川幸之介(47分)、加藤千尋(60分)、大森渚生(72分)[千]天笠泰輝(15分)、姫野誠(24分)、河野貴志(74分)主審:先立圭吾