【J2・J3百年構想リーグ EAST-B第3節】(長良川)岐阜 0-0(PK5-4)いわき<警告>[岐]文仁柱(84分)[い]堂鼻起暉(3分)、高橋勇利也(20分)主審:堀善仁└J3岐阜が開幕3戦連続でJ2クラブ撃破! GKセランテスの好セーブでいわきにPK戦勝利