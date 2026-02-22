[2.22 J2・J3百年構想リーグEAST-B第3節 岐阜 0-0(PK5-4) いわき 長良川]J3のFC岐阜が開幕3試合連続でJ2クラブ撃破を果たした。J2・J3百年構想リーグEAST-B第3節が22日に開催され、岐阜は本拠地でいわきFCと対戦。0-0で突入したPK戦を5-4で制した。開幕2連勝で2位タイにつけるチーム同士の直接対決。ここまで藤枝MYFC戦(○2-0)、ジュビロ磐田戦(○2-1)とJ2勢を破ってきた岐阜は、サイド攻撃などでゴールを脅かしていく。対す