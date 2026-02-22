【J2・J3百年構想リーグ WEST-A第3節】(アシさと)今治 2-0(前半1-0)FC大阪<得点者>[今]駒井善成(32分)、梅木怜(50分)<退場>[今]ガブリエル・ゴメス(75分)<警告>[今]孫大河(67分)、駒井善成(90分+3)[F]久保吏久斗(11分)、土肥航大(20分)、島田拓海(37分)観衆:4,854人主審:瀬田貴仁