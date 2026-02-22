【J2・J3百年構想リーグ EAST-A第3節】(カンセキ)栃木SC 1-2(前半1-0)仙台<得点者>[栃]中野克哉(22分)[仙]岩渕弘人(69分)、杉山耀建(76分)<警告>[栃]西野太陽(80分)[仙]古屋歩夢(38分)、岩渕弘人(78分)、五十嵐聖己(80分)主審:長峯滉希