[2.22 J1百年構想リーグWEST第3節 京都 2-0 福岡 サンガS]J1百年構想リーグWEST第3節が22日に行われ、5位京都サンガF.C.はホームで8位アビスパ福岡に2-0で勝利した。立ち上がりから攻勢に出た京都は、前半32分に思わぬ形で先制。福岡のゴールキックの流れからGK小畑裕馬の横パスをFWラファエル・エリアスがカットし、右足で無人のゴールに決めた。昨季J1では得点ランキング2位タイの18ゴールを記録。クラブ史上最高の3位に貢献