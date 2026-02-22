【J2・J3百年構想リーグ WEST-A第3節】(鳴門大塚)徳島 1-3(前半1-1)富山<得点者>[徳]ルーカス・バルセロス(9分)[富]古川真人(15分)、チョン・ウヨン(79分)、キム・テウォン(84分)<警告>[富]岡本將成(66分)、松岡大智(90分)主審:谷本涼