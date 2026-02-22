【J2・J3百年構想リーグ WEST-A第3節】(ギケンス)高知 3-2(前半3-0)金沢<得点者>[高]藤森隆汰(6分)、高野裕維(13分)、杉山伶央(21分)[金]山本義道(55分)、パトリック(90分+4)<警告>[金]ブワニカ啓太(26分)、嶋田慎太郎(43分)主審:北沢倫章