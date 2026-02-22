【J1百年構想リーグ WEST第3節】(JFEス)岡山 1-2(前半1-1)G大阪<得点者>[岡]ルカオ(14分)[G]デニス・ヒュメット(32分)、南野遥海(76分)<警告>[岡]山根永遠(57分)[G]中谷進之介(12分)主審:椎野大地└G大阪が待望の初白星で勝ち点3奪取! 岡山に先制許すも…ヒュメット同点弾から南野遥海が逆転決勝ゴール