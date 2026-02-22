[2.22 J2・J3百年構想EAST-A第3節 横浜FC 5-1 栃木C ニッパツ]J2・J3百年構想リーグは22日、EAST-A第3節を各地で行い、横浜FCが栃木シティを5-1で破って今季初白星を収めた。早稲田大から加入2年目のFW駒沢直哉がヘディングだけで4ゴールの大暴れ。同じ2002年生まれの23歳MF新保海鈴がそのうち3点をアシストしており、“同い年ホットライン”が抜群の存在感を見せた。昨季の成績でJ2降格となった横浜FCとJ2昇格を果たした栃木C