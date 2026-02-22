[2.21 J1百年構想EAST第3節 川崎F 1-2 FC東京 U等々力]FC東京の中盤に君臨し、“多摩川クラシコ”勝利の原動力となった。MF常盤亨太は攻守に奮闘し、川崎フロンターレの攻守の要であるMF脇坂泰斗を徹底マーク。「もう全部奪い切ってやろうと思っていた。そこに自分なりの自信もあった。そこで2、3回ひっくり返されたのはやっぱり上手いなと思いつつ、何してんだろう自分とも思った」(常盤)。勝利に大きく貢献しながらも、自身の