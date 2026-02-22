認知症の検査方法とは？メディカルドック監修医が認知症の検査方法・検査費用・原因などを解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「認知症の検査方法」はご存知ですか？医師が質問する項目も解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：上田 雅道（あたまと内科のうえだクリニック） 福島県立医科大学医学部卒業。名古屋掖済会病院脳神経内科、豊橋市民病院脳神経内科、名古