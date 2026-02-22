俳優・高石あかり（※高＝はしごだか）が、21日放送のNHK総合『土スタ』（後1：50）に出演し、表彰状を贈られる場面があった。【写真・動画】高石あかりに“父”岡部たかしが贈った表彰状授与シーンの動画も連続テレビ小説『ばけばけ』の感謝祭として、島根から公開生放送。トキを演じる高石に対して、父・司之介役の岡部たかしが手書きの表彰状を用意した。“父”は「座長として嫌だわね演ずー気分だないけん楽屋から