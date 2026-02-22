「オープン戦、ヤクルト１−１２阪神」（２２日、ＡＮＡＢＡＬＬＰＡＲＫ浦添）阪神は打線が２０安打１２得点と大爆発。投手陣も安定したリレーを見せた。今季対外試合４試合目にして、初勝利となった。打線に火をつけたのは前川だった。二回、ヤクルト・奥川から右翼席へソロを放ち先制。五回には追加点となる適時打を放つなど、３安打２打点１本塁打の大活躍だった。そのほかでは近本、中野の１、２番がマルチ安打。小