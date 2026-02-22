春が近づくと、まず出番が増えるのがジャケット。きちんと見えて便利な１着ですが、実は“更新が止まりやすい”アイテムでもあります。数年前に買ったものをそのまま着ているだけなのに、なぜか全体が古く見える…。その原因は、色でも価格でもなく、シルエットと素材のわずかなズレにあることがほとんどです。そこで今回は、大人世代が今すぐ見直したい「時代遅れになりやすい春ジャケット」を解説します。▲きちんと感はあるのに