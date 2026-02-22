男性が「あの時さ…」と過去のかっこ悪い話をするのは、ただの思い出話ではありません。男性にとって失敗やトラウマは、あまり人に見せたくない部分。本命相手ほど、その弱い過去を自然に共有します。「彼女の前では完璧でいなくていい」と思っている男性は本命相手には、自分をよく見せようとしすぎません。成功談より失敗談を語れるのは、信頼できる関係だからです。過去も含めて理解してほしい失敗や後悔は、その人の価値観を形