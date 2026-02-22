俳優の成田凌が２２日放送の「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日本テレビ系）に出演した。美容師になるため専門学校に通っていた成田だが、バイト先の古着屋でモデルにスカウトされた。「でも、もう２０歳だから遅れてるっちゃあ、遅れてる。同世代はテレビにめっちゃ出てるわけで。じゃあ、どうしようとなった時に（ファッション誌）ＭＥＮ，ＳＮＯＮ―ＮＯに入ればちょっと近道なんじゃない？と思った」と俳