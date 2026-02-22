ＤＤＴ２２日の後楽園大会で武知海青（２８）が、デビュー以来初のシングルマッチでＫＯ―Ｄ無差別級王者・上野勇希（３０）と対戦し、黒星を喫した。武知はＬＤＨ所属の１６人組ダンス＆ボーカルグループ「ＴＨＥＲＡＭＰＡＧＥ」の一員としても活躍。デビュー２周年記念大会となったこの日のメインイベントでは、ノンタイトル戦ながら、最高峰王者である上野とのシングルマッチに臨んだ。満員となった会場で武知は躍動。