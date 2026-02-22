男性が心から安心できる女性とは、特別に完璧な人というより、「緊張しなくていい存在」。恋愛初期の刺激とは違い、長く続く関係の土台になるのは安心感です。その条件は意外とシンプルです。感情が安定している女性の機嫌に振り回されない関係は、男性にとって大きな安心材料です。喜びも不満も極端に揺れない相手には、心を預けやすくなります。否定より共感を選ぶ意見が違っても、頭ごなしに否定しない女性には、男性は本音を話