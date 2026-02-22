【モデルプレス＝2026/02/22】元BiSHのメンバーで歌手のアイナ・ジ・エンドが、2月22日放送のフジテレビ系「ボクらの時代」（毎週日曜7時〜）に出演。下積み時代を明かした。【写真】紅白出演31歳歌手「遺伝子強い」そっくり実妹と密着◆アイナ・ジ・エンド、下積み時代語るこの日、番組には歌手で女優の鈴木愛理、4人組バンド・緑黄色社会の長屋晴子、アイナの3人が出演。同世代の歌手3人でトークを繰り広げる中で、アイナが鈴木