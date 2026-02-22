＜音羽-otoha- Special One-man Live「出発前夜」＞が2月21日、神奈川・KT Zepp Yokohamaにて開催された。2025年8月22日にZepp DiverCity (TOKYO)で行われた一夜限りのワンマン以来のライブとなった今回、会場には多くのファンが集まった。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。インディー時代からの人気曲「駆落」で幕を開けた本公演は、続いてまたもインディー楽曲「change」を披露。さらに、アニメ『真･侍伝YAIBA』エン