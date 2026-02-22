◆報知新聞社後援第１４回大阪マラソン（２２日、大阪府庁前スタート、大阪城公園内ゴール＝４２・１９５キロ）大会アンバサダーを務める男性デュオ・コブクロの小渕健太郎は２年連続１１度目の出場。昨年記録した自己最速の３時間５２分１１秒には「１８分遅れくらい」と及ばなかったが、季節外れの暑さを乗り越え「完走できてうれしかった」と充実感をにじませた。同じくアンバサダーだった大阪・関西万博ではオフィシャル