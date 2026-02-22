Juice=Juiceが、昨年10月8日に発売した通算20枚目となるシングル『四の五の言わず颯(さっ)と別れてあげた/盛れ！ミ・アモーレ』のリリースイベントを「イオンモール幕張新都心グランドモール1Fグランドスクエア」(千葉)で行った。今回のリリースイベントは2公演実施されたが、本記事では11:00から行われた1回目の模様をオフィシャルからのレポートでお届けする。◆ライブ写真同曲のリリースイベントは、すでに昨年の発売時期に実施