◆報知新聞社後援第１４回大阪マラソン（２２日、大阪府庁前スタート、大阪城公園内ゴール＝４２・１９５キロ）７２０〈なにわ〉マラソン（ランの部７．２キロ）に、吉本新喜劇の間寛平が、今年は「引きずり女」の姿で出場した。お笑いコンビ、ＥＸＩＴの兼近大樹、りんたろー。が髪の毛を持ちながら並走。寛平は「やっぱりお笑いを届けなあかん。盛り上げなあかんから」と、扮装（ふんそう）姿でファンを喜ばせた。昨年は寛