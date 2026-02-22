ハリウッドを中心に活躍する俳優の平岳大(51)が22日までに、自身のインスタグラムを公開。全身高級ブランド・ゼニアに身を包んだイケオジ姿を披露した。 【写真】イケオジ姿はイケメン名優の父に激似「カッコいい！パパにそっくり」「二度見しました」 ベージュのジャケットに同系色のインナー、オフホワイトのパンツに足下は素足にスリッポン風サンダルとこなれたファッションの平。26日公開のハリウッド映画「