元衆院議員の金子恵美氏（47）が22日放送の読売テレビ「そこまで言って委員会NP」（日曜後2・00）に出演。自民党と連立与党を組む日本維新の会のやり方について持論を展開した。この日は8日に投開票された衆院選を振り返った。大勝した自民、連立を組む維新の今後について討論。維新がセンターピンと掲げる議員定数削減は本当に実現するかについて金子氏は「実現できない」とし、「この選挙結果を受け、維新がそこまで求めてこ