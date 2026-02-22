テレビアニメ『とある』シリーズのスピンオフ作品『とある暗部の少女共棲』が、2026年に放送されることが決定した。あわせてティザービジュアルが解禁され、監督・スタッフ情報、キャスト陣からのコメントが公開された。【画像】放送楽しみ！『とある暗部の少女共棲』カラーイラストスタッフは『とある』シリーズの制作を一貫して手がけてきたスタジオ、J.C.STAFFがアニメーション制作を担当し、監督は『とある科学の超電磁砲