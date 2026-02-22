◇オープン戦阪神12―1ヤクルト（2026年2月22日浦添）打線爆発の阪神が今春対外試合4試合目で初の勝利を挙げた。左翼の正位置を争う前川右京外野手（22）は2回にチームのオープン戦1号となる右越え本塁打を放つと、5回1死一、三塁では中前適時打、7回1死では右前打を放っての3安打猛打賞。遊撃のレギュラーを狙う小幡竜平内野手（25）は4回の左前打に二盗、5回2死一、二塁からの右前適時打、さらに7回1死一、三塁からの