「フェブラリーＳ・Ｇ１」（２２日、東京）ルメール騎乗の２番人気のコスタノヴァがゴール前で外から追い込んで快勝。２０１４、１５年のコパノリッキー、２１、２２年のカフェファラオに続き史上３頭目の連覇を達成した。半馬身差の２着は３番人気のウィルソンテソーロ、１番人気のダブルハートボンドは３着だった。土曜のダイヤモンドＳ（スティンガーグラス）に続き重賞を制したルメールは、「この馬でＧ１を勝つことがで