■強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 宮崎」侍ジャパン 13−3 ソフトバンク（22日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎）【日程】侍ジャパンが連覇を狙うWBC、3月5日に開幕 ！ 日本の初戦は6日、東京ドームでの台湾戦3月5日のWBC開幕まで2週間と迫る中、井端弘和監督（50）率いる侍ジャパンは、昨季日本一のソフトバンクとの強化試合に臨み、打線が13得点と爆発し圧勝。4回以降雨が激しく降り、7回表が終わったところで終了