［J２・J３百年構想リーグEAST-A第３節］湘南 １−０ 八戸／２月21日／レモンガススタジアム平塚「勝った後でしたけど、選手には厳しい声をかけました」湘南ベルマーレがヴァンラーレ八戸に１−０で勝利した試合後、長澤徹監督は神妙な面持ちで語った。70分の山田寛人のゴールを見事に守り切り、ホームのサポーターに笑顔をもたらしたが、決して満足できる内容ではなかったからだ。湘南は試合開始直後から八戸に圧倒された。ロ