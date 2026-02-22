中井亜美の人気が高まっている(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートの女子シングルで銅メダルに輝いた中井亜美が、現地時間2月21日に行われたエキシビジョンでも、ファンを虜にした。【写真】真っ赤なエキシビの衣装で“あざとポーズ”披露…中井亜美の姿をチェック真っ赤な衣装でリンクに降り立った中井は、切れ味鋭いジャンプとステップで会場を盛り上げ、最後は氷上にうつ伏せで頬に両手を添えると、