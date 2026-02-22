豊橋競輪のナイター開催「TIPSTAR杯」（F1）が、23日に開幕する。16日の奈良A級決勝Vで9連勝の特別昇級を決めた久田朔（はじめ、22＝大阪・125期）が、9RでS級デビューを果たす。「本当は今節のA級戦を走る予定だったし、いつも通り普通に練習。G1開催中のF1戦だけど、強い自力選手がそろったので負けないように頑張りたい」レースは通算100勝を目指す山本勝利との2分戦。「2分戦だし展開よりも脚力の勝負になると思う。